Корабль «Союз МС-13» с  международным экипажем из трех человек вышел на  орбиту

Ракета стартовала сегодня вечером с Бойконура. Полет к МКС по короткой четырехвитковой схеме займет чуть более шести часов. Стыковка со станцией запланирована на 1.51. На МКС отправились российский космонавт Александр Скворцов, американский астронавт Эндрю Морган и астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано. На станции новый экипаж ждут российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Вместе с ними на станции еще один астронавт НАСА Кристина Кук.