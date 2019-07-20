Британский танкер во время задержания иранскими военными находился не в иранских, а оманских территориальных водах

Об этом заявили «Скай ньюс» министры обороны и иностранных дел Соединенного Королевства Пенни Мордонт и Джереми Хант. Действия иранской стороны они назвали враждебными и агрессивными. Чрезвычайный правительственный комитет «Кобра» обсуждает инцидент с танкером уже второй день. Хант также рассказал, что из его разговора с главой МИД Ирана он понял, что Тегеран рассматривает задержание британского танкера как возможность «ответить ударом на удар» после задержания в Гибралтаре иранского танкера «Грейс 1».