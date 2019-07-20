Ватикан решил предпринять еще одну попытку раскрыть тайну исчезновения Эмануэлы Орланди

15-летняя римлянка не вернулась домой после урока музыки в 1983 году. Анонимное сообщение, полученное родственниками Орланди, указывало, что следы нужно искать в Ватикане, в могилах немецких принцесс на Тевтонском кладбище. При эксгумации двух могил 11 июля ни следов Эмануэлы, ни останков самих принцесс не нашли. Как передает ВВС, сегодня эксперты обследуют еще два склепа, обнаруженных во время эксгумации. Ход к ним оказался в соседнем здании — раньше об их существовании не было известно.