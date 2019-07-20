Моряки на британском танкере, задержанном Ираном в Ормузском проливе, чувствуют себя хорошо

Об этом телеканалу Эс-вэ-тэ рассказал глава компании – владельца судна Эрик Хонелл. По его словам, информация о команде поступила от представителей страховой компании, которой удалось связаться с руководством порта Бендер-Аббас. Экипаж танкера состоит из 23 моряков из Литвы, Индии, России и Филиппин. Запрос на посещение членов команды уже готовится. Ранее иранская сторона сообщала, что моряки не будут отпущены до окончания расследования.

Между тем, иранское агентство Tasnim опубликовало видео, на котором запечатлен британский танкер, задержанный Ираном в Ормузском проливе, На кадрах видно, что судно стоит на якоре в открытом море. Активности на палубах не заметно.