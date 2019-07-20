Корабль «Союз МС-13» стартовал с Байконура с очередной экспедицией на МКС

Российская ракета-носитель «Союз-ФГ» стартовала с космодрома Байконура с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-13».



Как передает корреспондент «Интерфакса», в 19:28 мск ракета оторвалась от Земли с «Гагаринского старта». На борту находятся космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.



Они присоединятся к работающим в настоящее время на МКС российскому космонавту Алексею Овчинину и американским астронавтам Кристине Кук и Нику Хейгу.



Новым членам экипажа на МКС предстоит выполнить выход в открытый космос в ноябре и обширную программу экспериментов, число которых приближается к полусотне.