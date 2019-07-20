Задержание британского танкера должно быть рассмотрено в суде Тегерана

Проблема с судном должна решаться в законном порядке. Об этом, как передает «Скай Ньюс – Арабия», заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Эту точку зрения он довел до своего британского коллеги Джереми Ханта. В Тегеране утверждают, что британский танкер был задержан в Ормузском проливе в связи с нарушением международных правил и сопровожден до берега для проверки. Кстати, телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на представителя Корпуса стражей Исламской революции сообщает, что британский танкер шел в сопровождении военного корабля королевских ВМС, который пытался не допустить задержания. Подробности не приводятся.