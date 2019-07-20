Участники митинга на проспекте Сахарова потребовали допустить к выборам в МГД всех независимых кандидатов

Участники согласованного митинга на проспекте Сахарова потребовали допустить к выборам в МГД всех независимых кандидатов. В противном случае участники сегодняшней акции вновь соберутся через неделю, но уже у мэрии. Об этом на митинге объявил оппозиционный политик Алексей Навальный.

По данным «Белого счетчика», на проспекте Сахарова сегодня собрались 22,5 тысячи человек, по данным полиции — 12 тысяч.