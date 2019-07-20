Сразу три отечественных спортсмена в нынешнем месяце были дисквалифицированы за употребление мельдония

Сразу три отечественных спортсмена в нынешнем месяце были дисквалифицированы Российским антидопинговым Агентством за употребление мельдония. Препарат попал в список запрещенных еще 3,5 года назад.

Самый крупный мельдониевый скандал произошел с Марией Шараповой. Которая собрала по этом поводу даже специальную пресс-конференцию. Однако избежать наказание это не помогло. Теннисистку отстранили от спорта на два года. С тех пор от мельдония пострадало немало известных спортсменов. Прежде всего российских. Увы, и по сей день запрещенный препарат продолжают регулярно находить в допинг-пробах наших спортсменов. Как сообщили сегодня в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Штангисты Анастасия Немцева и Сармат Хасцаев и лыжник Сергей Корсаков были дисквалифицированы в июле за употребление мельдония.

До сих пор отбывает наказание за мельдоний керлингист Александр Крушельницкий, лишенный бронзовой медали Олимпиады-2018 в дабл-миксте.