Мосгоризбирком в своей работе руководствуется законом, а не воззванием с трибун

Таким образом член комиссии Дмитрий Реут прокомментировал ультиматум Алексея Навального, прозвучавший на митинге на проспекте Сахарова. Оппозиционер призвал собравшихся вновь прийти к мэрии через неделю, если независимые кандидаты в Мосгордуму не будут зарегистрированы.

На проспекте Сахарова сегодня собралось более двадцати тысяч человек. Выступивший на митинге незарегистрированный кандидат от «Яблока» Кирилл Гончаров заявил, что избиркомы допускают к выборам только про-властных претендентов.

Между тем, в интервью «Интерфаксу» член московской комиссии Дмитрий Реут подчеркнул, что на избиркомы давить бесполезно.