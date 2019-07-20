Все члены экипажа захваченного Ираном британского танкера здоровы

Об этом заявил представитель компании-совладельца судна. По его словам, судовладельцы готовят запрос на посещение моряков на борту. Напомню, в числе экипажа – трое россиян. Российским дипломатам связаться с ними пока не удалось. Об этом рассказал пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко.

В Тегеране утверждают, что танкер был задержан после столкновения с иранским рыболовецким судном. В Великобритании считают это надуманным предлогом и утверждают, что никаких инцидентов с танкером не было.