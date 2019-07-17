Выборы на Украине дают повод надеяться на некоторые улучшения отношений с Россией – депутат Затулин

Выборы в Верховную раду, которые должны состоятся 21 июля, дают повод надеяться на некоторые улучшения отношений между Россией и Украиной, однако преждевременно говорить о «новом этапе». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Есть повод надеяться на некоторые улучшения, но я бы не назвал это новым этапом. Это преждевременно называть новым этапом, потому что многие позиции России и Украины предопределены, в частности, что касается Крыма. Это не даст нам возможность договориться в полном объеме», — сказал он.

По мнению К.Затулина, данные выборы позволят В.Зеленскому приобрести полный статус президента. «В этих условиях он как бы начнет в полной мере отвечать за результаты своего президентства. Пока у него такой возможности не возникало», — отметил он.

Депутат отметил, что в числе прочих место в новой Раде получат так называемые «пророссийские политики», но переоценивать их роль в отношениях России и Украины не следует.

«Что касается, пророссийских сил, то мне кажется, они займут определенное место в будущей Верховной раде, но преувеличивать значение избирательной кампании Виктора Медведчука, на мой взгляд, не стоит. Через какое-то время все равно речь пойдет о том, что необходимо обновление в стане так называемых пророссийских сил на Украине», — сказал К.Затулин.

Голосование по досрочным выборам в Раду состоится на 199 округах по мажоритарно пропорциональному принципу.