Выборы в Раду завершают переход к новому политическому циклу – политолог Гарань

Внеочередные выборы в Верховную раду на Украине, которые состоятся 21 июля, завершают переход к новому политическому циклу. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор политологии Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань.

«Наступает новый политический цикл. Партия Зеленского будет самой многочисленной в парламенте, но пока вопрос остается открытым – наберет ли она 50%, или нужно будет создавать коалицию», — сказал он.

А.Гарань добавил, что новая власть раздала множество обещаний и сделала большое количество заявлений, однако пока неясно, как это будет реализовываться.

Голосование по досрочным выборам в Раду состоится на 199 округах по мажоритарно пропорциональному принципу.