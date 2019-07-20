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18:32, 20 июля 2019

Дональд Трамп готов лично поручиться за арестованного в Швеции рэпера ASAP Rocky

Об этом сам президент США написал у себя в Твиттере по итогам телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. Тот, в свою очередь, заверил, что с американским гражданином будут обращаться справедливо. Следующий телефонный разговор со шведским премьером состоится через сорок восемь часов.

Напомним, всемирно известный американский рэпер был арестован в Швеции за участие в драке. Накануне Трамп пообещал оказать ему всяческую поддержку.



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