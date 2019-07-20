Полиция Польши нашла тело пропавшего в стране пятилетнего мальчика с российским гражданством

Мальчик пропал вечером 10 июля. Он был с отцом, который увез его на машине. Когда поздней ночью они не вернулись домой, мать ребенка обратилась в полицию. Как выяснилось, отца насмерть сбил поезд, а о мальчике все это время ничего не было известно. На поиски ребенка были брошены все силы польской полиции. Фотография ребенка постоянно появлялась в местных СМИ. Его отец, по версии следствия, совершил самоубийство на почве семейных неурядиц.