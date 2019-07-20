Мосгоризбирком в своей работе руководствуется законом, а не воззванием с трибун

Таким образом член комиссии Дмитрий Реут прокомментировал ультиматум Алексея Навального, прозвучавший на митинге на проспекте Сахарова. Оппозиционер призвал собравшихся вновь прийти к мэрии через неделю, если независимые кандидаты в Мосгордуму не будут зарегистрированы. В интервью «Интерфаксу» Дмитрий Реут подчеркнул, что на избиркомы давить бесполезно. Сегодняшний согласованный митинг на проспекте Сахарова собрал по данным волонтерского движения «Белый счетчик» 22,5 тысяч человек.