Все члены экипажа захваченного Ираном британского танкера здоровы

Об этом заявил представитель компании-совладельца судна. По его словам, судовладельцы готовят запрос на посещение моряков на борту. Напомним, в числе экипажа – трое россиян. Российским дипломатам связаться с ними пока не удалось.

В Тегеране утверждают, что танкер был задержан после столкновения с иранским рыболовецким судном. Во всяком случае, так утверждает глава Организации портов и судоходства иранской провинции Хормозган Аллахморад Афифипур.

В Великобритании считают это надуманным предлогом и утверждают, что никаких инцидентов с танкером не было.