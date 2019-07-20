В Российской футбольной Премьер Лиге сегодня стартовал второй тур

«Уфа» и «Крансодар» проиграли первые матчи Чемпионата и были полны решимости реабилитироваться за неудачи. Поначалу в этом преуспели хозяева. Уфимцы уже к 40-й минуте дважды поразили ворота быков. Однако участник Лиги Чемпионов рук не опустил. Футболисты «Краснодара» после перерыва не только отыгрались, но и смогли вырвать победу со счетом 3-2.

Не менее результативным получается матч в Самаре, где местные «Крылья» принимают тульский «Арсенал». Здесь соперники тоже наколотили общими усилиями уже пять мячей.

Впереди – еще два матча. В 18 часов ЦСКА в Москве будет принимать ФК «Оренбург». А в 21.30 в Ростове начнется игра между одноименной командой и столичным «Спартаком». Еще четыре матча тура пройдут в воскрсенье.