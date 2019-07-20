В Евросоюзе выразили обеспокоенность действиями Ирана, который задержал несколько кораблей в Ормузском проливе

Один из них впоследствии был отпущен, в то время как британский танкер с международным экипажем на борту остается под надзором иранских военных.

В Брюсселе полагают, что задержанное британское судно необходимо освободить, чтобы избежать риска эскалации на Ближнем Востоке. Это следует из коммюнике представителя Европейской внешнеполитической службы. По его словам, сторонам необходимо соблюдать сдержанность. Осудили задержание британского танкера в Ормузском проливе также в Париже и Берлине, а Лондон пообещал «серьезные последствия» в случае, если ситуация в ближайшее время не разрешится. Впрочем, в британском МИДе уверяют, что речь идет о дипломатическом воздействии. Форин-офис, в частности, уже вызвал к себе поверенного в делах Ирана, передает агентство ТАСС. На борту задержанного Тегераном танкера находятся 23 моряка, из них трое – россияне. С ними пока не удается наладить связь – об этом рассказал представитель российского посольства в Иране. По его словам, двое из россиян работали на танкере вторыми механиками, еще один – электромехаником.

Иранский Корпус стражей Исламской революции объяснил задержание британского танкера нарушением международных правил судоходства, а также возможным столкновением с рыболовецким судном. При этом в шведской компании, владеющей кораблем, подобные инциденты отрицают.