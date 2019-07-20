На Украине сегодня «день тишины» в преддверии завтрашних парламентских выборов

По результатам опроса украинской соцгруппы «Рейтинг», партия президента Зеленского «Слуга народа» является лидером электоральных симпатий: ее готовы поддержать более 49% тех, кто намерен прийти завтра к избирательным урнам. Проходной барьер преодолевают также «Оппозиционная платформа» про-московского политика Виктора Медведчука. Партия «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко»), «Батькивщина» Юлии Тимошенко и партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука.

Выборы в Раду завершают переход к новому политическому циклу. Об этом «Эху Москвы» сказал профессор политологии Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань. Гарань добавил, что новая власть раздала множество обещаний и сделала большое количество заявлений, однако пока неясно, как это будет реализовываться.