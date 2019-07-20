Президент Украины потребовал отсиловиков подготовить доклад о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от руководителей силовых ведомств подготовить доклад о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета, произошедшего ровно три года назад. Он погиб при взрыве автомобиля в центре украинской столицы. В Генпрокуратуре заявили о том, что есть «горячие версии».

Генпрокурор, а также главы МВД, Национальной полиции и СБУ ко вторнику должны подготовить доклад и представить Владимиру Зеленскому доклад о продвижении в расследовании убийства Павла Шеремета. Об этом украинский лидер сообщил в своем Facebook, отметив, что до сих пор вопросов остается больше, чем ответов, хотя предыдущий президент называли раскрытие этого преступления «делом чести». Вскоре после этого Генпрокурор Украины Юрий Луценко отчитался, что расследование не стоит на месте: «Допрошены сотни человек. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное», — написал Луценко в своем Facebook. С этим не согласны десятки человек, которые вышли сегодня в центр Киева на акцию, посвященную третьей годовщине убийства Шеремета. Коллеги и друзья погибшего журналиста потребовали отправить в отставку глав силовых ведомств, которые так и не раскрыли преступление, а также создать новую рабочую группу, чтобы она занялась этим делом.

После убийства Павла Шеремета три года назад обвинения так никому и не были предъявлены. Приоритетной версией убийства журналиста следователи называют его профессиональную деятельность.