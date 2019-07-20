В Москве митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму собрал около 20 тысяч человек

По данным «Белого счетчика», участие в акции приняли 22,5 тысячи человек, по данным полиции — 12 тысяч.

Собравшиеся потребовали регистрации кандидатов, чьи подписи были забракованы Мосгоризбиркомом. Кандидат по 43-му столичному округу Любовь Соболь назвала несостоятельными доводы тех, кто говорил о рисованных автографах в ее пользу. Соболь уже несколько дней держит голодовку.

Имя кандидата вообще было лейтмотивом акции. Эмоциональным было выступление Михаила Светова из Либертарианской партии. Именно ее заявителям и согласовали заявку в мэрии. На 15 тысяч. Пришло значительно больше.

Еще один потенциальный кандидат Илья Яшин, получивший отказ, обращаясь к собравшимся сказал – число пришедших на митинг обязывает и позволяет требовать регистрации. В противном случае, протест будет лишь нарастать.

Политик Алексей Навальный очертил рамки: либо регистрация, либо люди выйдут к мэрии, спустя неделю. Он назвал это компромиссом, на который люди вынудят пойти власть.

На протяжении минувшей недели, добиваясь регистрации, независимые кандидаты от оппозиции самого разного спектра, проводили встречи с избирателями на Трубной. Эти акции собирали тысячи людей.

Сегодняшний митинг на проспекте Сахарова стал самым многочисленным за последнее время.