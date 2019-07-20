Три российских спортсмена дисквалифицированы в июле за употребление запрещенного мельдония

Об этом ТАСС сообщили в Российском антидопинговом агентстве. ВАДА запретило мельдоний с 1 января 2016 года, но внимание к этому препарату привлек скандал с Марией Шараповой. Она призналась, что принимала препарат уже после того, как он стал запрещенным. Тогда россиянку дисквалифицировали на 15 месяцев. После этого допинг-пробы почти трехсот российских спортсменов дали положительный результат на это вещество.