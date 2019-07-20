В поездах, задержанных из-за аварии товарного состава в ЯНАО, находились почти 300 пассажиров

В поездах, задержанных из-за аварии товарного состава в Ямало-Ненецком автономном округе, находились почти триста пассажиров, в том числе 45 детей. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МинЧС. Их размещают в гостиницах и комнатах отдыха на железнодорожных вокзалах. Многие отказываются: большая часть пассажиров – местные, они разошлись по домам, а кто-то остался в вагонах поезда. Аварийные восстановительные работы на участке схода вагонов займут не более суток. Сегодня между станциями «Собь» и поселкам Харп с рельсов сошел товарный состав с углем. Пострадавших нет, задержаны три пассажирских состава, один – Воркута-Лабытнанги отменен.