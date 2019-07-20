Швейцарец Роджер Федерер проведёт выставочный матч на крупнейшей в мире арене для корриды в Мексике

И планирует побить рекорд посещаемости в теннисе.

Удивительно, но самый титулованный теннисист современности за свою более чем 20-летнюю профессиональную карьеру ни разу в Мексике не играл. Турниру в Акапулька, одному из немногих в этой стране, Роджер неизменно предпочитал старты в Дубаи. Которые проходили в одно время территории. И вот в ноябре Федерер сыграет таки в незнакомой ему стране. Причем, выступит 37-летний швейцарец на крупнейшей в мире арене для корриды «Пласа Мексико». Которая вмещает 41 200 зрителей.

Если Роджер соберет аншлаг, матч станет самым посещаемым в истории тенниса. Сейчас рекорд принадлежит Ким Клейстерс и Серене Уильямс, чей поединок в Брюсселе поединок собрал 35 тысяч человек

Добавим, что имя соперника Федерера в Мексике будет названо позже.