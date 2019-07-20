Премьер-министр Швеции согласился обсудить с президентом США ситуацию вокруг рэпера ASAP Rocky

Премьер-министр Швеции согласился обсудить с президентом США ситуацию вокруг известного американского рэпера ASAP Rocky. Дональд Трамп вступился за музыканта после того, как того арестовали в Стокгольме за участие в драке.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен положительно воспринял предложение Дональда Трампа поговорить об аресте ASAP Rocky. Он понимает, что президент США заинтересован в разрешении ситуации с заключением под стражу американского гражданина, но власти Швеции не будут вмешиваться и пытаться влиять на прокуроров или суды, поскольку судебная система в стране независима и все равны перед законом, пояснил Лёвен. О том, что Трамп собирается связаться со шведским премьером по поводу задержания ASAP Rocky, он сам ранее сообщил в Twitter. Глава Белого дома также писал о том, что попытается помочь рэперу, которого арестовали в Стокгольме в начале июля. Основанием для этого стала видеозапись, на которой видно, как ASAP Rocky бьет по лицу человека. Как утверждает сам рэпер, до этого двое молодых людей преследовали его компанию и провоцировали конфликт.

ASAP Rocky из-за был вынужден отменить несколько концертов в Европе, в том числе в Москве. Некоторые американские реперы из солидарности объявили Швеции бойкот, пообещав не приезжать в страну с выступлениями.