В британский МИД вызван поверенный в делах Ирана

Как сообщили ТАСС в Форин-офис, поводом послужило задержание иранскими военными британского танкера в Ормузском заливе. На борту танкера международный экипаж. Он включает трех россиян. Связаться с ними российским дипломатам пока не удалось.

Если Иран не вернёт британские танкер, то это будет иметь серьёзные последствия для Тегерана. Об этом сказал глава МИД Великобритании Джереми Хант. Хант добавил, что на захваченном танкере нет британцев, однако он обеспокоен участью членов экипажа, независимо от их гражданства.