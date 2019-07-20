Участники митинга за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму фактически выдвинули властям ультиматум

Участники согласованного митинга за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму фактически выдвинули властям ультиматум. Как заявил выступивший на проспекте Сахарова в Москве политик Алексей Навальный, если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, через неделю массовая акция пройдет уже здания мэрии.



По данным проекта «Белый счетчик», на проспект Сахарова пришли 22,5 тысячи человек. Полиция оценила число собравшихся в 12 тысяч.