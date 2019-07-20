Российский боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа после боя в США

Он получил серьезную травму в поединке с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул по версии IBF. После 11-го раунда тренер боксера попросил остановить бой в связи с тем, что Дадашев в тот момент практически ни на что не реагировал и пропускал удары. После остановки боя Дадашеву стало плохо, он потерял сознание. В больнице ему диагностировали тяжелый отек мозга. Как передает ТАСС, лечение оплатит Федерация бокса России.