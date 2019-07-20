В Москве прошел согласованный митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму

По данным проекта «Белый счетчик», на проспект Сахарова пришли 22,5 тысяч человек. МВД оценивает число собравшихся в 12 тысяч. На митинге выступили кандидаты, которым было отказано в регистрации, в том числе Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов. Оппозиционный политик Алексей Навальный призвал через неделю собрать еще один митинг у мэрии, если кандидатов не зарегистрируют. По данным ОВД-Инфо, на акции задержаны пять человек.