Сборная России по синхронному плаванию завершила выступление на ЧМ по водным видам спорта очередными победами

В который уже раз доказав свое превосходство над соперниками.

В заключительный день турнира наши первенствовали в произвольной программе среди смешанных дуэтов , а затем и в комбинированной программе.

В итоге — 9 золотых медалей Чемпионата мира из 9 возможных. В одном виде – хайлайте – наши попросту не выступали.

Главным событием в синхронном плавании в этом году можно считать возвращение в большой спорт Светланы Ромашиной. Пятикратная олимпийская чемпионка вернулась после рождения ребенка так, как и подобает самой титулованной синхронистке в истории – триумфально!

Пополнив свою и без того уникальную коллекцию наград еще тремя золотыми медалями. Не подвели и наши прыгуны в воду, сумевшие общими усилиями завоевать в Кванчжоу три серебряные награды.

Вне конкуренции здесь были китайские спортсмены, завоевавшие 15 медалей, 11 из которых – золотые.