Саудовская Аравия согласилась принять американских военных

В Эр-Рияде отметили, что это поможет обеспечить безопасность и стабильность региона, а также гарантировать мир. Об этом сообщает агентство SPA. После этого глава Пентагона одобрил переброску в страну около полутысячи военных.

За последние месяцы ситуация в регионе серьезно обострилась. В Оманском заливе произошли взрывы на двух танкерах, а после этого Иран сбил американский беспилотник. Позавчера корабль ВМФ США атаковал дрон, принадлежащий Тегерану. Накануне Корпус стражей Исламской революции задержал британский танкер.