Хакеры взломали компьютеры московской компании, которая считается крупным подрядчиком ФСБ

Как предполагает «Русская служба BBC», возможно, эта утечка данных о работе российских спецслужб стала крупнейшей за все время. Согласно данным взломщиков, компания «Сайтэк» работала как минимум над двадцатью непубличными проектами по заказу силовиков. Среди них – раскрытие анонимности пользователей сети Tor и мониторинг чужой почты. Один из последних проектов – это программа, с помощью которой можно убрать из информационной системы Налоговой службы сведения о людях, находящихся под государственной охраной.