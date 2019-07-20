Британский танкер, по утверждению владельцев, не был вовлечен в инциденты с другими судами
Глава компании Stena Bulk в интервью «Шведскому радио» сказал, что корабль все время находился в международных водах и следовал всем установленным правилам.
Танкер был задержан накануне Корпусом стражей Исламской революции якобы после столкновения с рыболовецким судном. Действия Тегерана осудил Запад. Глава иранского МИДа отметил, что исламская республика руководствовалась нормами международного морского права.