Британский танкер, по утверждению владельцев, не был вовлечен в инциденты с другими судами

Глава компании Stena Bulk в интервью «Шведскому радио» сказал, что корабль все время находился в международных водах и следовал всем установленным правилам.

Танкер был задержан накануне Корпусом стражей Исламской революции якобы после столкновения с рыболовецким судном. Действия Тегерана осудил Запад. Глава иранского МИДа отметил, что исламская республика руководствовалась нормами международного морского права.