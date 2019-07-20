К митингу в поддержку оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму присоединились уже около 18 тысяч человек

Подсчет ведет движение волонтеров «Белый счетчик». Согласованная акция проходит на проспекте Академика Сахарова в столице.

Избиркомы позволяют участвовать в выборах только про-властным претендентам. Подобное беззаконие нужно остановить, — об этом, выступая со сцены, заявил незарегистрированный кандидат от «Яблока» Кирилл Гончаров. По словам Гончарова, ему и другим кандидатам поступали предостережения относительно политической деятельности и выдвижения на выборы.