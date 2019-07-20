Минпромторг предлагает не относить пиво к алкогольной продукции

Ведомство хочет смягчить ограничения, существующие в розничной продаже напитка.

Минпромторг предлагает вывести пиво и пивоваренную продукцию с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции. Об этом говорится в проекте стратегии развития торговли на следующие шесть лет, он оказался в распоряжении газеты РБК. Издание напоминает, что пиво приравняли к алкоголю 8 лет назад, с тех пор производство и потребление напитка снижалось. Сейчас его нельзя продавать ночью, в пластиковых бутылках объемом свыше 1,5 литров, в ларьках, в учебных и медицинских заведениях, на военных объектах и в местах проведения митингов. Какие именно ограничения при продаже напитка будут сняты, пока неизвестно. Между тем, пивовары идею Минпромторга ожидаемо поддерживают, отмечая, что регулирование этой отрасли в России является одним из самых жестких в мире. А вот представители производителей крепкого алкоголя, считают, что все участники рынка должны следовать единым правилам, иначе это приведет к недобросовестной конкуренции.

В Минздраве инициативу восприняли с опаской. Там отметили, что сейчас любые меры, направленные на повышение потребления алкоголя, вызывают обеспокоенность – их нужно внимательно анализировать.