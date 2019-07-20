Победа футбольной сборной Алжира в Кубке африканских наций обернулась беспорядками на улицах городов Франции

Для усмирения болельщиков полиция применяла спецсредства и задержала порядка двухсот человек.

Елисейские поля в ночь на субботу перестали быть главным французским проспектом, превратившись в главный алжирский. Десятки тысяч выходцев из североафриканской иммиграции, высыпали на улицы Парижа и других французских городов, чтобы отметить победу своей команды. Превентивные меры безопасности – сотни полицейских патрулей и запрет на продажу алкоголя – помогли не сильно, а скорее только раззадорили толпу. Иммигрантская молодежь забрасывала полицейских петардами и файерами, стражи порядка отвечали слезоточивым газом. Так было в Париже на Елисейских полях, а также в центре Лиона и Бордо. Из почти двухсот задержанных хулиганов 177 решено оставить под стражей. Беспорядки во французских городах сопровождали весь ход Кубка африканских наций.

Практически после каждой игры проживающие во Франции выходцы из стран Африки атаковали полицейских, громили лавки и поджигали автомобили. Происходящее вновь спровоцировало политическую дискуссию на темы миграции и национальной идентичности. Некоторые правые политики, в частности Марин Лё Пен, призвали власти закрыть для болельщиков Елисейские поля. А лидер движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян посоветовал тем выходцам из иммиграции, кто по-прежнему считает себя алжирцем, а не французом, вернуться в свою страну. «В Алжире им бы никто не позволил себя так вести», — сказал политик.



В финале Кубка африканских наций команда Алжира обыграла сборную Сенегала со счетом 1:0.