Посольство в Тегеране пока не смогло связаться с тремя россиянами на борту задержанного британского танкера Stena Impero. Судно находится в одном из иранских портов. Об этом рассказал пресс-атташе российского диппредставительства в Тегеране Андрей Ганенко.

Корпус стражей Исламской революции задержал британский танкер накануне. В качестве причины названа необходимость проведения расследования столкновения корабля с рыболовецким судном. После инцидента Лондон рекомендовал британским судам не приближаться к водам Ормузского пролива.