В Ливии на крупнейшем месторождении остановлена добыча нефти

Как сообщает Reuters со ссылкой на Национальную нефтяную корпорацию страны, там предполагают, что проблема возникла из-за перекрытия клапанов нефтепровода в одном из регионов. Кто именно мог это сделать – не уточняется.

Военный конфликт в Ливии между национальными войсками и повстанцами усилился в последние месяцы. Вооруженные группировки провели ряд атак на нефтедобывающие предприятия страны. Из-за этого Ливию освободили от участия в сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК+.