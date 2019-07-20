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14:00, 20 июля 2019

Около 20 свидетелей, по некоторым данным, были тайно допрошены по делу экс-премьера частично признанного Косова

Около 20 свидетелей, по некоторым данным, были тайно допрошены по делу экс-премьера частично признанного Косова Рамуша Харадиная. Накануне он подал в отставку из-за вызова в суд в Гааге по расследованию военных преступлений в регионе.

Дело, из-за которого Харадинай покинул свой пост, расследуется уже несколько месяцев, утверждает источник сербской газеты «Блиц». По его словам, допросы свидетелей тайно проводились в Белграде и на всей территории Косова – как в северной части, населенной сербами, так и в южной, где большинство составляют албанцы. Тайный характер показаний, отмечает издание, связан с мерами безопасности допрошенных. Харадинай вызван на допрос в Гаагу в качестве подозреваемого. Ему вменяют убийства, пытки и депортации мирных сербов с территории Косова в конце 90-х. Тогда Харадинай возглавлял штаб Армии освобождения Косова. Впрочем, Гаагский трибунал в прошлые годы по этим обвинениям его уже дважды оправдывал. По словам бывшего премьера края, он не хочет наносить ущерб региону и поэтому намерен в третий раз отправиться в суд как частное лицо.

Из-за отставки Харадиная накануне лидеры Сербии и Боснии и Герцеговины провели экстренную встречу. В Белграде уже выразили сомнения в налаживании диалога с Косова а также в обвинительном приговоре бывшему премьер-министру края.



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