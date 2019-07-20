Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» ожидается сегодня на космодроме Байконур

Если подготовительные мероприятия пройдут штатно, ракету запустят с площадки «гагаринский старт» около половины восьмого вечера по московскому времени. На борту корабля россиянин Александр Скворцов, Эндрю Морган из NASA (для него этот полет дебютный) и Лука Пармитано из Европейского космического агентства. Уже через 9 минут после старта корабль отделится от третьей ступени ракеты и возьмет курс на Международную космическую станцию. Стыковка запланирована на два часа ночи в воскресенье.

Стоит отметить, что полет состоится в 50-ую годовщину высадки американцев на Луне. Международному экипажу предстоит выполнить более 50 экспериментов, а также принять на борт антропоморфного робота «Федора», который отправится на МКС в августе.

Скворцов, Морган и Пармитано останутся на МКС до весны.