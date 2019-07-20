Лидеры Сербии и Боснии провели экстренную встречу из-за отставки премьера непризнанного Косова Рамуша Харадиная

Лидеры Сербии и Боснии и Герцеговины провели экстренную встречу из-за отставки премьера непризнанного Косова Рамуша Харадиная. Накануне он ушел с должности из-за повестки в трибунал в Гааге. Об этом сообщает телекомпания «Радио и телевидение Сербии». Сам Харадиная отметил, что против него не выдвинули обвинений, однако, допрос все равно состоится. Политик намерен принять участие в новых всеобщих выборах, которые теперь должен назначить президент Косова.

Лидер Сербии высказал сомнения в том, что экс-премьеру вынесут обвинительный приговор. Александр Вучич сказал, что в ближайшее время ожидает нового давления из ЕС о признании Косова.