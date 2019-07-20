В ОБСЕ призвали Киев завершить расследование убийство Павла Шеремета

Сегодня, в третью годовщину, на месте гибели журналиста в украинской столице прошла акция с требованием найти виновных. Президент Владимир Зеленский просит руководителей силовых ведомств на следующей неделе доложить ему о ходе расследования убийства.

Машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Шеремет, была взорвана в 2016-ом году в центре города. Следователи считают приоритетной версией убийства профессиональную деятельность журналиста.