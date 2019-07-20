Президент Сербии сомневается в том, что в Гааге осудят экс-премьера непризнанного Косова

Президент Сербии Александар Вучич выразил сомнения в том, что в Гааге вынесут обвинительный приговор экс-премьеру непризнанного Косова и одному из главарей «Освободительной армии» Рамушу Харадинаю. Об этом он заявил журналистам в ходе специального обращения.

«Ничего хорошего не думаю о господине Харадинае, как, уверен, и он обо мне; хотел бы ли я, чтобы справедливость восторжествовала? Да. Случится ли это? Сомневаюсь», — заявил президент.

В то же время Вучич заявил, что Белград будет добиваться скорейшего восстановления диалога с Приштиной: «Мы будем разговаривать с любым, кого албанцы выберут как своего представителя. Мы хотим разговаривать как можно раньше, для этого они должны отменить пошлины. Сербия в предстоящий период будет еще больше настаивать на продолжении диалога на отмене торговых пошлин. Мы будем еще активнее предлагать идеи объединения Западных Балкан в экономическим смысле, это наш единственный шанс на выживание».

Вучич заявил также, что в ближайшее время ожидает нового давления из ЕС о признании Косова. «Единственное, что требуют от Сербии во время наших бесед — это признание независимости Косова», — сказал сербский лидер.