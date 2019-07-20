Михаил Саакашвили отказался участвовать в выборах в украинский парламент

В своем видеообращении в Фейсбуке, бывший одесский мэр сказал, что Центризбирком долго не регистрировался партию «Движение новых сил», из-за чего многие избиратели даже не знают о том, что ее допустили к участию в выборах.

Партия «Движение новых сил» была допущена к выборам после того, как суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы. Досрочные выборы в депутаты Верховной Рады пройдут уже завтра. Сегодня в стране «День тишины», когда запрещена любая предвыборная агитация. Киевская полиция сообщила о сотнях нарушений во время предвыборной кампании и открытии сорока уголовных дел.