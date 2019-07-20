Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовиков отчитаться о расследовании убийства Павла Шеремета

Он погиб в Киеве ровно три года назад.

Вопросов по делу Шеремета остается больше, чем ответов – написал Зеленский в своем Фейсбуке. Он пригласил к себе во вторник главу МВД Арсена Авакова, генпрокурора Юрия Луценко и и.о. главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Зеленский отметил, что экс-президент Петр Порошенко называл раскрытие убийства Шеремета «делом чести». Луценко уже отреагировал на призыв украинского лидера: он уверяет, что в деле появились «горячие версии». По словам генпрокурора, допрошены сотни человек, десятки тысяч проверены, а в раскрытии помогают иностранные специалисты. Тем временем призвали завершить расследование убийства Шеремета и в ОБСЕ. Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил мнение, что гибель журналиста оказывает сдерживающее влияние на безопасность журналистов на Украине. Параллельно на месте случившегося коллеги Шеремета, общественные деятели и депутаты Верховной Рады провели акцию «Кто убил Павла? Три года без ответа». Они потребовали привлечь убийц к ответственности, а также ухода в отставку глав силовых ведомств, в том числе руководителя Нацполиции Сергея Князева.

Машина, в которой находился Шеремет, была подорвана в центре Киева, когда он направлялся на утренний эфир радио «Вести». Автомобиль принадлежал руководителю интернет-издания «Украинская правда» Алене Притуле. За три года обвинение в убийстве Шеремета пока никому предъявлено не было.