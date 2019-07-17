Обстановка в районе Персидского залива в очередной раз серьезно накалилась

Из-за задержания Ираном британского танкера, судам Соединенного Королевства рекомендовано не приближаться к водам Ормузского пролива. Такое решение принял правительственный комитет во главе с министром иностранных дел Джереми Хантом. Глава внешнеполитического ведомства пригрозил Тегерану серьезными последствиями в том случае, если он не вернет танкер.

По словам Ханта, на захваченном танкере нет британцев, однако, он обеспокоен участью членов экипажа, независимо от их гражданства. По данным российского посольства в исламской республике, на судне сейчас находятся трое россиян. Всего в экипаже – 23 моряка. Все они останутся на танкере, пришвартованном в одном из иранских портов, до окончания расследования. Корабль Stena Impero обвиняют в нарушении международных правил. Сообщалось, что он столкнулся с рыболовецким судном. В связи с задержанием танкера, в очередной раз с критикой на Иран обрушился американский президент Дональд Трамп. Он сказал, что исламская республика дорого заплатит, если решится на военные авантюры, направленные против США.

Как стало известно ранее, Пентагон санкционировал переброску американских войск в Саудовскую Аравию. Размещение военного контингента США одобрили в Эр-Рияде. Кроме того, Соединенные Штаты разрабатывают операцию по защите судоходства на Ближнем Востоке. Этим должна заняться международная коалиция «Страж».

На этом фоне Тегеран призвал Вашингтон уйти из Персидского залива. Америка – главный источник нестабильности, — сказал министр иностранных дел Джавад Зариф.

Действия Ирана не должны привести к развитию масштабной войны, но серьезно обострят обстановку в регионе, — об этом «Эху» ранее сказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

Сажин добавил, что ни одной из сторон невыгодно усугубление конфликта, так как, в случае роста противостояния, возникнет угроза для перевозки нефти, которая коснется многие страны мира.