Российская Федерация регби отменила товарищескую встречу с грузинской сборной

Матч, который должен был пройти в Тбилиси, не состоится из соображений безопасности – сообщает ТАСС. Спортивная организация ищет нового соперника для подготовки ко второму в истории российской сборной Кубку мира.

Игра, запланированная на конец августа, оказалась под угрозой срыва после ситуации с протестами в Тбилиси, которые начались на фоне выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы. С прошлой недели, по указу Владимира Путина, авиасообщение между странами было прекращено.