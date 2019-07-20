Российское правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении страны

Как следует из информации на сайте Кабмина, соответствующий проект будет внесен в Государственную думу. Власти считают, что создание федерального ресурса повысит оперативность и качество принимаемых решений в системе государственного и муниципального управления. Предполагается, что вести проект будет Налоговая служба. Сведения будут основаны на данных, содержащихся в других информационных системах органов власти.