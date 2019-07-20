В Москве сегодня пройдет согласованный митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Организаторы – Либертарианская партия России.

Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации ряду известных независимых кандидатов, в том числе Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и Сергею Митрохину. Акции в их поддержку проходят каждый день на Трубной площади.

Сегодня митинг запланирован на 14 часова на проспекте Академика Сахарова. В связи с этим автомобильное движение на ряде улиц перекрыто до вечера.