Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман по прозвищу «Коротышка» помещен в тюрьму максимально строгого режима

Об этом сообщили в Федеральном бюро тюрем США.

Приговоренного к пожизненному сроку и еще тридцати годам главу наркокартеля «Синалоа» доставили в знаменитую тюрьму «Флоренс» в Колорадо. В этой тюрьме заключенным запрещены практически любые контакты с внешним миром и друг с другом – она предназначена для тех, кто осужден по обвинениям в терроризме. В числе ее узников, например, анархист и террорист Тед Казински, рассылавший бомбы по американским университетам в 70-е. Там же содержат Джохара Царнаева, приговоренного к смертной казни за организацию теракта на Бостонском марафоне в 2013 году. Обвиняемые в теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке – тоже узники Флоренс. Что касается Эль Чапо, или «Коротышки», то в четверг он был признан виновным в организации преступного синдиката, который тоннами ввозил наркотики в США в течение трех десятилетий. Доказано его участие в многочисленных похищениях заговорах с целью убийства. После убийства лидера запрещенной в России группировки «Аль-Каеда» Осамы бин Ладена Эль Чапо долгое время находился на первом месте в списке самых разыскиваемых преступников ФБР.

Хоакин Гусман дважды получал тюремные сроки в Мексике и всякий раз ему удавалось бежать из заключения. После поимки в 2016-м власти этой страны приняли решение выдать его США.